القبض على 24 تاجر مخدرات (صور)

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من قضايا بيع وترويج المواد المخدرة من خلال انتشارهم الواسع في مختلف محافظات ومناطق المملكة تمكنوا خلالها من إلقاء القبض على 24 شخصا بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة وأربعة أسلحة نارية.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه تم التعامل مع خمس قضايا في العاصمة ألقي القبض خلالها على ثمانية أشخاص بحوزتهم كميات من المواد المخدرة وثلاثة أسلحة نارية، حيث ألقي القبض على شخصين داخل منزل في منطقة الصويفية وبحوزتهما كميات من المواد والحبوب المخدرة وسلاحان ناريان وكمية من الذخيرة الحية، كما وألقي القبض على شخصين داخل إحدى الشقق السكنية في منطقة الدوار السابع وبحوزتهما كف من مادة الحشيش وكمية أخرى متفرقة معدة للبيع.

وفي منطقة جبل التاج وفي أحد الأماكن العامة ألقي القبض على شخصين متلبسين بترويج المواد المخدرة وبحوزتهما كف وربع من مادة الحشيش و 250 حبة كبتاجون وكميات أخرى من المواد والحبوب المخدرة، في حين ألقي القبض على شخص داخل منزله في منطقة رأس العين شرق العاصمة وبحوزته 150 حبة كبتاجون وكمية متفرقة من مادة الحشيش، وفي منطقة حي نزال ألقي القبض على شخص داخل مركبة وبحوزته سلاح ناري.

أما في منطقة الرصيفة بمحافظة الزرقاء تم التعامل مع ثلاث قضايا ألقي القبض خلالها على أربعة مروجين بحوزتهم كميات من المواد المخدرة وسلاح ناري، حيث ألقي القبض في القضية الأولى على مروج بعد مداهمة منزله وبحوزته 6.5 كف حشيش و 2500 حبة كبتاجون وكمية من زيت الحشيش ومبلغ مالي، وفي القضية الثانية ألقي القبض على شخصين داخل أحد المنازل وبحوزتهما 900 حبة كبتاجون وكف حشيش وكميات متفرقة من الحبوب والمواد المخدرة، وفي القضية الثالثة ألقي القبض على شخص في منطقة الرشيد بحوزته سلاح ناري.

وفي شمال المملكة ألقي القبض على ثلاثة أشخاص في مدينة الرمثا بحوزتهم 199 حبة كبتاجون و 89 حبة ترامال، فيما ألقي القبض على شخص داخل منزله بمدينة اربد وبحوزته نص كف حشيش وكمية من بودرة الحشيش الصناعي. وفي محافظة المفرق تم التعامل مع قضيتين منفصلتين بعد معلومات حول قيام مجهولين بإخفاء كميات من المواد المخدرة حيث تم ضبط كيس بداخله 20 ألف حبة كبتاجون داخل إحدى العبارات في منطقة الروضة، كما وتم ضبط 9 مكعبات من مادة الهيروين في أحد الأودية على طريق الرويشد فيما لازال البحث جارياً عن المتورطين بإخفاء الكميتين.

وفي جنوب المملكة تم التعامل مع قضيتين في محافظة الكرك ألقي القبض خلال الأولى على شخص من جنسية عربية داخل مركبة وبحوزته 7 كفوف حشيش و 1112 حبة كبتاجون، فيما ألقي القبض على شخصين داخل منزل وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة، وفي محافظة الطفيلة ألقي القبض على شخص بعد مداهمة منزله وبحوزته ربع كف حشيش وكميات أخرى متفرقة معدة للبيع، كما وتم التعامل مع قضيتين منفصلتين في محافظة معان ألقي القبض خلال الأولى على شخص متلبس بترويج المواد المخدرة في الشارع العام وبحوزته 6 كفوف من مادة الحشيش المخدرة، وفي الثانية ألقي القبض على شخص على طريق اذرح وبحوزته 1000 حبة كبتاجون.

وفي البادية الوسطى تم التعامل مع قضية ألقي القبض خلالها على شخص داخل مركبة وبحوزته كفين وثلاث أرباع الكف من مادة الحشيش المخدر و 400 حبة كبتاجون، كما جرى التعامل مع قضية في مخيم البقعة ألقي القبض خلالها على مروج داخل أحد المحال التجارية وبحوزته 210 حبات كبتاجون، و جرى تحويل كافة المقبوض عليهم لمدعي عام محكمة امن الدولة.