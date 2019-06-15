القبض على 24 مروجاً للمخدرات (صور)

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن جهود العاملين في إدارة مكافحة المخدرات بتتبع مروجي وحائزي ومتعاطي المواد المخدرة في مختلف مناطق المملكة أفضت لإلقاء القبض على 24 منهم وبحوزتهم كميات من تلك المواد وثلاثة أسلحة نارية خلال عدد من القضايا التي تم التعامل معها والتي كان من أبرزها مداهمة وتفتيش منزل أحد مروجي المواد المخدرة في منطقة الصالحية بالبادية الشمالية حيث ألقي القبض عليه وبحوزته 7 كفوف من مادة الحشيش و 1000 حبة كبتاجون وسلاحين ناريين.

واستمراراً لتلك الجهود شمال المملكة فقد ألقي القبض على أحد الأشخاص داخل منزله في مدينة اربد وبحوزته كف وربع من مادة الحشيش المخدرة و 1232حبة كبتاجون وكميات أخرى من الحبوب المخدرة مختلفة الأنواع، كما وألقي القبض على شخص آخر في شارع الرشيد بمدينة اربد وبحوزته ربع كف من مادة الحشيش وكمية من الحبوب المخدرة، وفي غرب اربد ألقي القبض على شخص بحوزته 19 قطعة حشيش مخدرة، وعلى طريق جابر في لواء الرمثا وداخل إحدى المزارع المهجورة عثر على 25 كغم من مادة الجوكر و1 كغم من بودرة الجوكر المخدر و كف ونصف من مادة الحشيش وكمية من الحبوب المخدرة ولا زال البحث جارياً عن المتورط بإخفائها، أما في محافظة المفرق فقد ألقي القبض على شخص بحوزته 300 حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة.

وفي إقليم العاصمة تعاملت كوادر إدارة مكافحة المخدرات مع ستة من قضايا ترويج وتعاطي وحيازة المواد المخدرة ألقت القبض خلالها على 7 أشخاص أحدهم من جنسية عربية وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة وسلاح ناري تم ضبطه بحوزة أحدهم بعد ان جرت مداهمة منزله بناء على معلومات حول حيازته لكمية من المواد المخدرة ، وبتفتيش المنزل تم ضبط تلك الكمية.

أما في محافظة البلقاء فقد تم التعامل مع أربع قضايا داخل مخيم البقعة ألقي القبض خلالها على أربعة أشخاص وبحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة، كما وتم التعامل مع قضية في منطقة عين الباشا ألقي القبض خلالها على ثلاثة أشخاص داخل منزل وبحوزتهم كف من مادة الحشيش وكميات أخرى من المواد المخدرة، أما غرب البلقاء فقد ألقي القبض على شخص داخل مركبة في منطقة الكرامة وبحوزته 16 كيسا تحوي كميات من أشتال نبات الماريجوانا المخدرة.

وفي مدينة معان جنوب المملكة ألقي القبض على شخصين ضمن قضيتين منفصلتين وبحوزتهما كميات من المواد والحبوب المخدرة أحدهما ألقي القبض عليه في حي الطور وبحقه 3 طلبات لمحكمة أمن الدولة والآخر ألقي القبض عليه في المنطقة الحرفية داخل مركبة وبحوزته 250 حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة.

وفي البادية الوسطى ألقي القبض على شخصين داخل مركبة بعد أن حاولا الفرار حال مشاهدة القوة الأمنية إلا انه تمت متابعتهما والسيطرة عليهما ، حيث تبين أن أحدهما مطلوب ، وبتفتيش المركبة ضبطت كميات متفرقة من المواد المخدرة.

جرى توديع كافة المقبوض عليهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة.