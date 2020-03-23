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القبض على 26 شخصا خرقوا حظر التجول بمنطقتي ماركا ووادي السير

منذ ساعتين

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عمان – ألقت مرتبات إدارة البحث الجنائي القبض على 26 شخصاً بمنطقتي ماركا الجنوبية ووادي السير بعد انتشار عدد من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُظهِر قيام البعض بخرق حظر التجول فيهما.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن العاملين في إدارة البحث الجنائي ومن خلال متابعتهم ما يرد من فيديوهات تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر خلالها مجموعات من الأشخاص تخرق حظر التجول، فقد تمكنوا من تحديد مواقع تصوير عدد من تلك الفيديوهات في منطقتي وادي السير وماركا الجنوبية (مكان تصوير الفيديو الذي ظهر فيه الأشخاص وهم يقومون بالدبكة).
وأضاف أنه جرى تحريك عدد من الدوريات باللباس المدني ونشرها في المكان، وجرى إلقاء القبض على 26 شخصاً في المنطقتين ممن خرقوا حظر التجول، وسيتم تحويلهم لمراكز الحجز التابعة للقوات المسلحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.–(بترا)

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