القبض على 26 شخصا قاموا بخرق حظر التجول

عمان-الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة البحث الجنائي ومن خلال متابعتهم ما يرد من فيديوهات تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر خلالها مجموعات من الاشخاص تخرق حظر التجول ، فقد تمكنوا من تحديد مواقع تصوير عدد من تلك الفيديوهات في منطقتي وادي السير وماركا الجنوبية ( مكان تصوير الفيديو الذي ظهر فيه الاشخاص وهم يقومون بالدبكة) .

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى تحريك عدد من الدوريات باللباس المدني ونشرها في المكان وجرى القاء القبض على ٢٦ شخصاً في تلك المنطقتين ممن خرقوا حظر التجول وسيتم تحويلهم الى مراكز الحجز التابعة للقوات المسلحة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم .