القبض على 3 أشخاص استخدموا أحد المنازل لزراعة الماريجوانا في عمان

عمان- الغد– قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات باشروا منذ أيام التحقيق في معلومات وردت اليهم حول قيام شخص مطلوب ومن ذوي الأسبقيات بقضايا مخدرات وشخصين آخرين من المشبوهين بزراعة أشتال من مادة الماريجوانا المخدرة داخل منزل في منطقة طبربور شمال العاصمة .

وأضاف الناطق الاعلامي أنه من خلال متابعة التحقيقات وجمع المعلومات جرى تحديد المنزل وأُلقي القبض على الاشخاص الثلاثة وبتفتيش المنزل عثر داخل إحدى الغرف التي تم تجهيزها لتلك الغاية على ضبط ٨٠ شتلة من أشتال الماريجوانا المخدرة مزروعة داخل قواوير، وإضافة إلى ذلك تم ضبط كمية من الحبوب المخدرة وقطع من مادة الحشيش المخدرة وبوشرت التحقيقات.