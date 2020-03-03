القبض على 3 أشخاص اعتدوا بالضرب على شخص كوري

عمان-الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد اليوم حول تعرض لشخص يحمل الجنسية الكورية الجنوبية للاعتداء بالضرب اثناء تواجده باحدى مناطق العاصمة حيث تم التحرك على الفور للمكان وكان الاشخاص قد غادروا المكان وتوجه المعتدى عليه للمركز الامني وطلب عدم الادعاء وترك الاجراءات للشرطة. واضاف الناطق الاعلامي ان الامن الوقائي تولى التحقيق في الحادثة وتمكن خلال ساعات من تحديد هوية 3 أشخاص اعتدوا على الشخص الكوري وألقي القبض عليهم وبوشر التحقيق معهم تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.