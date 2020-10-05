آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

القبض على 3 أشخاص افتعلوا قضية سلب لسرقة 4000 دينار

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغاً ورد لقسم بحث جنائي اربد من شخصين يعملان في احدى الشركات بتعرضهما لسلب 4000 دينار تعود للشركة التي يعملان بها بعد ان قام احد الاشخاص باعتراض طريقهما واشهار سلاح ناري وتهديدهما به واطلاق عيارات نارية بالهواء وأخذ المبلغ والفرار من المكان.

واضاف الناطق الاعلامي انه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات توفرت لدى المحققين ادلة حول افتعال واختلاق تلك الحادثة من قبل المشتكين بالاشتراك مع شخص ثالث حيث جرى التحقيق معهما واعترفا بافتعال الحادثة لسرقة المبلغ المالي بالاتفاق مع شخص ثالث أُلقي القبض عليه وضبط بحوزته المبلغ المالي كاملاً والسلاح الناري المستخدم في الحادثة وما زالت التحقيقات جارية.

مقالات ذات صلة

سميرات: التأمين الصحي لا يشمل علاج كورونا وهذا واجب الدولة

منذ دقيقتين

وزير التربية يوجه رسالة للمعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم

منذ 9 دقائق
أخذ عينة من مواطن بإحدى مناطق عمان لإجراء فحص كورونا - (أرشيفية)

70 دينارا كلفة فحص كورونا السريع.. تعرف على باقي الأسعار

منذ 50 دقيقة

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب 1055 كف حشيش

منذ 54 دقيقة
انتخابات 2020
36 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock