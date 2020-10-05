القبض على 3 أشخاص افتعلوا قضية سلب لسرقة 4000 دينار

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغاً ورد لقسم بحث جنائي اربد من شخصين يعملان في احدى الشركات بتعرضهما لسلب 4000 دينار تعود للشركة التي يعملان بها بعد ان قام احد الاشخاص باعتراض طريقهما واشهار سلاح ناري وتهديدهما به واطلاق عيارات نارية بالهواء وأخذ المبلغ والفرار من المكان.

واضاف الناطق الاعلامي انه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات توفرت لدى المحققين ادلة حول افتعال واختلاق تلك الحادثة من قبل المشتكين بالاشتراك مع شخص ثالث حيث جرى التحقيق معهما واعترفا بافتعال الحادثة لسرقة المبلغ المالي بالاتفاق مع شخص ثالث أُلقي القبض عليه وضبط بحوزته المبلغ المالي كاملاً والسلاح الناري المستخدم في الحادثة وما زالت التحقيقات جارية.