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ضبط 3 أشخاص حاولوا الاحتيال على بنك بـ 26 مليون يورو

منذ ساعة واحدة

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عمان-الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث الجنائي تلقت بلاغاً من أحد البنوك حول ورود رسالة إلكترونية للبنك تطالبه بتسديد قيمة كفالة بنكية لإحدى الشركات بقيمة 26 مليون يورو، بموجب كفالة بنكية موقعة ومختومة من البنك، والتي تبين لاحقاً بأنها مزورة.

وأضاف الناطق الاعلامي أنه أُسند لفريق فني مختص مهمة التحقيق وتتبع مرسل الرسالة الإلكترونية والتأكد من كافة المعلومات بالتعاون مع إدارة البنك.

وبين أن التحقيقات وجمع المعلومات أكدت أن كل ما قُدم من خلال الرسالة هو مزور وغير صحيح، وأن اشخاصاً مجهولين حاولوا تنفيذ عملية الاحتيال بتلك الطريقة، وبمزيد من التحقيق حُددت هوية ثلاثة أشخاص اشتركوا سوياً في القضية، وجرى إلقاء القبض عليهم جميعاً وسيتم إحالتهم للقضاء.

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