القبض على 3 أشخاص حاولوا سرقة بنك

عمان-الغد– قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغا ورد قبل أيام بانطلاق جرس الانذار لفرع أحد البنوك في منطقة الصناعة / البيادر جنوب العاصمة حيث تحركت في حينه أقرب الدوريات وتبين وجود مجموعة من الأشخاص يقومون بالعبث بإحدى نوافذ البنك حيث لاذوا بالفرار ، وفي مساء أمس انطلق جرس الانذار لذات الفرع حيث تم التحرك للمكان وتبين دخول مجهولين لداخل الفرع عن طريق خلع النافذة والفرار من المكان دون سرقة أي شيء من داخله وشكل فريق تحقيقي خاص من شعبة بحث جنائي العاصمة لمتابعة التحقيق في الحادثة وتحديد هوية الاشخاص والقاء القبض عليهم .

وأكد الناطق الإعلامي ان فريق التحقيق ومن خلال جمع المعلومات ومتابعتها تمكن من تحديد هوية ثلاثة اشخاص احدهم من جنسية عربية مشتبه بهم بمحاولة السرقة ،وألقي القبض عليهم واعترفوا بالتحقيق معهم بالتخطيط ومحاولة سرقة فرع البنك عن طريق الدخول من إحدى نوافذه وما يزال التحقيق جارياً.