القبض على 3 أشخاص “خطرين” في البادية الشمالية وجرش

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ومن خلال الحملات الامنية ومتابعة الاشخاص المطلوبين خاصة الخطرين منهم فقد تمكن البحث الجنائي ومديرية شرطة البادية الشمالية امس من القاء القبض على اثنين من المطلوبين الخطرين بعد مداهمة موقعين كانا بداخلهما وضُبط بحوزة احدهما سلاح ناري اوتوماتيكي .

وفي محافظة جرش جرت مداهمة احد المنازل بعد التأكد من وجود احد المطلوبين بداخله حيث ابدى ذلك المطلوب مقاومة شديدة للقوة الامنية وقام بمحاولة استخدام سلاح ناري كان بحوزته الا انه تمت السيطرة عليه وضُبط بحوزته سلاحان ناريان.

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