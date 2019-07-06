القبض على 3 أشخاص زوروا علامات تجارية لمواد تجميل في الرصيفة – صور

عمان-الغد– قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن معلومات وردت للعاملين في الأمن الوقائي اليوم حول قيام مجموعة من الأشخاص بتصنيع مواد تجميل داخل أحد المصانع في لواء الرصيفة بأسماء علامات تجارية عالمية عن طريق تزوير تلك العلامات وإلصاقها على عبوات التجميل التي يقومون بتصنيعها وبيعها على أنها أصلية ، حيث بوشرت الاجراءات لإلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص .

وأضاف بأنه ومن خلال متابعة التحقيق وبعد تحديد موقع المصنع جرت مداهمته وألقي القبض على ثلاثة أشخاص أحدهم من جنسية عربية، كما وضبطت كميات كبيرة من مواد التجميل المصنعة داخل المصنع وعليها أسماء مزورة لعلامات تجارية عالمية، والتحقيقات مستمرة.