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القبض على 3 أشخاص في قضيتي حيازة وعرض مواد أثرية للبيع – صور

منذ ساعة واحدة
ا تمثالان يعتقد أنهما أثريان ضبطهما الأمن العام مع شخصين في عمان - من المصدر
ا تمثالان يعتقد أنهما أثريان ضبطهما الأمن العام مع شخصين في عمان - من المصدر

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عمان – الغد – أعلن “الأمن العام” عن القبض على ثلاثة أشخاص في قضيتين يتعامل معهما، تتعلقان بحيازة وعرض مواد أثرية للبيع، الأولى في العاصمة و”ضُبط خلالها شخصان بحوزتهما تمثالان يعتقد أنهما أثريان”، والثانية في محافظة الزرقاء و”ضبط خلالها شخص بحوزته ١٦١ قطعة لعملة نقدية يعتقد انها اثرية”.

عملة معدنية يعتقد أنها أثرية ضبطها الأمن العام مع شخص في الزرقاء - من المصدر
عملة معدنية يعتقد أنها أثرية ضبطها الأمن العام مع شخص في الزرقاء – من المصدر

وقال الناطق الإعلامي للأمن العام، في بيان صحفي اليوم، أن “معلومات وردت للعاملين في شعبة أمن وقائي العاصمة، حول قيام أشخاص بعرض تماثيل أثرية للبيع بسعر ٣٥٠ ألف دينار، حيث جرت متابعة تلك المعلومات وجرت مداهمة أحد المنازل، وألقي القبص على شخصين بداخله، وبتفتيش المنزل عثر على تمثالين يعتقد أنهما أثريان”.

عملة معدنية يعتقد أنها أثرية ضبطها الأمن العام مع شخص في الزرقاء - من المصدر
عملة معدنية يعتقد أنها أثرية ضبطها الأمن العام مع شخص في الزرقاء – من المصدر

وأضاف “في قضية أخرى، تعامل معها العاملون في شعبة أمن وقائي إقليم الوسط “حيث تمكنوا بعد متابعة معلومات حول حيازة أحد الأشخاص كمية من العملة النقدية الأثرية وعرضها للبيع، وألقي القبض عليه بكمين أُعد لتلك الغاية وضُبط بحوزته ١٦١ قطعة لعملة معدنية يعتقد أنها اثرية وبوشرت التحقيقات”.

عملة معدنية يعتقد أنها أثرية ضبطها الأمن العام مع شخص في الزرقاء - من المصدر
عملة معدنية يعتقد أنها أثرية ضبطها الأمن العام مع شخص في الزرقاء – من المصدر

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