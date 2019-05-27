القبض على 3 أشخاص محتالين عبر موقع تواصل اجتماعي

عمان-الغد– ألقى البحث الجنائي القبض على ثلاثة اشخاص قاموا بالاحتيال على اربعة اشخاص من جنسيات عربية مختلفة وبمبالغ مالية كبيرة عن طريق انشاء صفحة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي باسم شخصيات عربية معروفة ومؤثرة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن العاملين في شعبة بحث جنائي اقليم الشمال باشروا التحقيق في أربعة بلاغات تقدم بها اشخاص من جنسيات عربية مختلفة ادعوا فيها بتعرضهم للاحتيال من قبل اشخاص مجهولين واخذوا منهم مبالغ مالية وصل مجموعها الى حوالي ٣٨٢ ألف دولار بعد أن انتحلوا صفة إحدى الشخصيات العربية المؤثرة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث بوشر التحقيق لتحديد هوية اولئك الاشخاص والقاء القبض عليهم .

وأضاف أنه ومن خلال التحقيق تم تحديد هوية احد الاشخاص المشتبه بهم ومكان تواجده في لواء الرمثا والقي القبض عليه ، وبالتحقيق معه اعترف بالاحتيال على الأشخاص الأربعة بالاشتراك مع ستة آخرين القي القبض على اثنين منهم وما زال البحث جارياً عن باقي المتورطين ، والتحقيقات مستمرة.

وتابع الناطق الإعلامي أنه وبالرغم من عديد التحذيرات المستمرة من مديرية الأمن العام حول ضرورة التحقق من الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدم التعامل معهم إلا بعد التأكد من هويتهم وخاصة من يقومون بإنشاء صفحات بأسماء وصفات اشخاص معروفين عربياً إلا أن البعض ما زال يقع ضحية لأساليبهم الاحتيالية المضللة ،مهيباً بالجميع مجدداً بالحذر اثناء التعامل مع مثل هؤلاء الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإبلاغ الجهات ذات العلاقة حال مصادفة أي منهم.