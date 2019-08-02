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القبض على 3 تسببوا بوفاة شخصين خلال أعمال شغب وحرق في مادبا

منذ 38 دقيقة

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عمان – الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه وعلى إثر اعمال الشغب التي وقعت بعد جريمة قتل داخل احد المحال التجارية وحرق محليين تجاريين (لا علاقة لصاحبيهما بالمشاجرة وبعيدين عن مكان وقوعها ) والتي قام بها مجموعة من الاشخاص اول امس في محافظة مادبا ونتج عنها وفاة شخصين احدهما من جنسية عربية فقد باشر فريق تحقيق من مديرية شرطة محافظة مادبا على الفور بجمع المعلومات حول مثيري الشغب لتحديد هوياتهم والقاء القبض عليهم .

واضاف الناطق الاعلامي انه ومن خلال التحقيق وجمع المعلومات فقد جرى ضبط ثلاثة اشخاص فيما جرى التعميم على اخرين والبحث جارٍ عنهم ، حيث جرى تحويل الاشخاص المضبوطين للمدعي العام والذي قرر توقيفهم خمسة عشر يوما عن تهمة التسبب بالوفاة الناجم عن إضرام الحرائق وحمل السلاح والإيذاء وإلحاق الضرر بمال الغير.

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