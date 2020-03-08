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القبض على 3 على خلفية طعن شرطي في إربد

منذ ساعة واحدة

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عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه واثناء قيام احدى الدوريات في منطقة بني كنانة في محافظة اربد امس اشتبهوا باحد الاشخاص والذي تبين عند تدقيقة ان بحقه ١٦ طلبا امنيا وعند محاولة ضبطه قام وبرفقته ثلاثة اشخاص اخرين بمقاومة طاقم الدورية والتهجم عليهم واقدم احدهم على طعن احد افراد الدورية ولاذوا بالفرار، واسعف رجل الامن للمستشفى وهو قيد العلاج.

واضاف الناطق الاعلامي ان جرى على الفور تشكيل فريق تحقيق لمتابعة اولئك الاشخاص حيث تم تحديد هوياتهم جميعا والقي القبض على ثلاثة منهم من ضمنهم الشخص الذي طعن رجل الامن وبوشرت التحقيقات وما زال البحث جار عن الشخص الرابع المشترك بالاعتداء .

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