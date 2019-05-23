القبض على 3 متسولين انتحلوا صفة عمال وطن في ضاحية الرشيد

عمان-الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن معلومات وردت للعاملين في شعبة أمن وقائي العاصمة حول 3 أشخاص يقومون بالتسول وهم يرتدون زي موظفي أمانة عمان ( عمال الوطن ) في منطقة ضاحية الرشيد شمال العاصمة ، حيث تحركت إحدى الدوريات العاملة بالقرب من مكان تواجدهم وألقي القبض عليهم وبحوزتهم مبالغ مالية، وبالتحقيق معهم تبين أنهم ليسوا موظفين بالأمانة ويرتدون تلك الملابس لغايات التسول وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .