القبض على 3 مروجين للمخدرات في إربد

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت مساء أمس، لقسم مكافحة مخدرات اربد بنية احد الاشخاص المطلوبين وبحقه اربعة طلبات بقضايا اطلاق العيارات النارية والمخدرات وغيرها تسليم كمية من المواد المخدرة لشخصين اخرين من اجل بيعها وترويجها.

وأضاف أنه تم التحرك للمكان والقي القبض على المروجين الاثنين وتبين انهما مطلوبان وبحق الاول ٥ طلبات في قضايا اطلاق العيارات النارية والحاق الضرر والثاني بحقه طلب شروع بالقتل. واضاف الناطق الاعلامي انه وبعد ذلك تم التوجه مباشرة الى منزل حائز المواد المخدرة واثناء محاولة القاء القبض عليه حاول رفع سلاح ناري على افراد القوة الا انه تمت السيطرة والقاء القبض عليه وضبط السلاح الناري الذي كان بحوزته وبداخله ٨ طلقات حية كما وضبط بحوزته كيس بداخله ٢٢١٤ حبة مخدرة مختلفة وكف من مادة الحشيش المخدرة وكمية من بودرة الحشيش الصناعي المخدرة وضبط داخل المنزل كذلك سلاح ناري اتوماتيكي وكمية من العتاد العائد له وبوشرت التحقيقات.