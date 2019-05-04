آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

القبض على 3 من مروجي المواد المخدرة

منذ ساعتين
القبض على شخص
القبض على شخص

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على ثلاثة أشخاص من مروجي المواد المخدرة وضبطت بحوزتهم سلاحين ناريين وكمية من المواد المخدرة، في مدينة اربد.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان اليوم السبت، إن معلومات وردت للعاملين في قسم مخدرات اربد حول تواجد ثلاثة أشخاص من المطلوبين الخطرين ومروجي المواد المخدرة أحدهم بحقه 11 طلباً وآخر بحقه4 طلبات داخل إحدى المركبات في مدينة اربد وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة، حيث بوشر بتتبع تلك المعلومات للقبض عليهم وضبط ما بحوزتهم من مواد مخدرة.

وأضاف أنه جرى تحديد المركبة التي يستقلها أولئك الاشخاص المطلوبين ومكان تواجدهم وجرت مداهمتهم وألقي القبض عليهم جميعاً وضبط بحوزتهم نص كف من مادة الحشيش المخدرة و276 حبة من حبوب الترامادول وكميات من مادة الحشيش الصناعي وسلاحين ناريين والتحقيقات مستمرة. -(بترا)

مقالات ذات صلة

الجزائر.. توقيف شقيق بوتفليقة

منذ ساعتين
حكومية

الرزاز يوعز بسحب المركبات الحكومية الثلاث المخالفة

منذ ساعتين
هلال رمضان

تعذر رؤية هلال رمضان في المملكة العربية السعودية

منذ 3 ساعات

تصفية 696 شركة في الثلث الأول من العام الحالي

منذ 4 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock