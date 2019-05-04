القبض على 3 من مروجي المواد المخدرة

عمان – ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على ثلاثة أشخاص من مروجي المواد المخدرة وضبطت بحوزتهم سلاحين ناريين وكمية من المواد المخدرة، في مدينة اربد.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان اليوم السبت، إن معلومات وردت للعاملين في قسم مخدرات اربد حول تواجد ثلاثة أشخاص من المطلوبين الخطرين ومروجي المواد المخدرة أحدهم بحقه 11 طلباً وآخر بحقه4 طلبات داخل إحدى المركبات في مدينة اربد وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة، حيث بوشر بتتبع تلك المعلومات للقبض عليهم وضبط ما بحوزتهم من مواد مخدرة.

وأضاف أنه جرى تحديد المركبة التي يستقلها أولئك الاشخاص المطلوبين ومكان تواجدهم وجرت مداهمتهم وألقي القبض عليهم جميعاً وضبط بحوزتهم نص كف من مادة الحشيش المخدرة و276 حبة من حبوب الترامادول وكميات من مادة الحشيش الصناعي وسلاحين ناريين والتحقيقات مستمرة. -(بترا)