القبض على 30 مروجاً للمخدرات

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن جهود العاملين في إدارة مكافحة المخدرات خلال الأيام القليلة الماضية في متابعة مروجي ومتعاطي وحائزي المواد المخدرة أفضت لإلقاء القبض على ٣٠ منهم وبحوزتهم كميات كبيرة من تلك المواد في مناطق مختلفة من المملكة.

وكان من أبرز المقبوض عليهم شخص ظهر خلال بث مباشر عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بتعاطي مادة الحشيش المخدرة، حيث تمت متابعته وتحديد مكان تواجده وسط العاصمة وجرى التحرك على الفور وإلقاء القبض عليه مباشرة وبحوزته كمية من مادة الحشيش المخدرة.

واستكمالاً لجهود كوادر إدارة مكافحة المخدرات في العاصمة فقد ألقي القبض على ٤ أشخاص بعد مداهمة مكان تواجدهم بإسناد من مجموعات البحث الجنائي داخل أحد المنازل في منطقة صافوط شمال العاصمة ومن بينهم مصنف خطير بحقه ٤١ طلباً في قضايا المخدرات والسرقات الجنائية والشروع بالقتل ومحاولة اطلاق النار على رجال الامن العام.

وبتفتيش المنزل تم ضبط ٤ كفوف حشيش و٦٠٠ حبة كبتاجون وكيس بداخله كمية من مادة الماريجوانا وآخر يحوي كمية من مادة الكريستال المخدرة إضافة لعدد من مخازن الأسلحة الأوتوماتيكية ، كما وجرت مداهمة أحد الأشخاص وألقي القبض عليه داخل منزله في منطقة اللويبدة بعد معلومات حول قيامه بزراعة أشتال من نبات الماريجوانا المخدرة، وبتفتيش المنزل تم ضبط ٣ قوارير مزروع بداخلها ٢٤ شتلة ماريجوانا بالإضافة لعلبة تحوي كمية من بذور القمبز، في حين ألقي القبض على شخصين آخرين أحدهم من جنسية عربية في منطقة الشميساني وضبطت بحوزتهما كمية من المواد المخدرة.

وفي شمال المملكة ألقي القبض على ٣ من مروجي المواد المخدرة في مدينة اربد ضمن ٣ قضايا منفصلة أحدهم مسجل بحقه طلبان وضبطت بحوزتهم كميات من المواد المخدرة مختلفة الأنواع.

كما وألقي القبض على شخص من ذوي الأسبقيات في ترويج المواد المخدرة بحقه ٤ طلبات في مدينة الرمثا بعد مداهمة منزله وضبطت بحوزته كمية من المواد المخدرة ، في حين ألقي القبض على ٣ أشخاص مطلوبين داخل أحد المنازل في منطقة الكتة في محافظة جرش وبحوزتهم كمية من الحبوب ومن مادة الجوكر الصناعي المخدرة.

وضمن حملة واسعة على حائزي المواد المخدرة في لواء الرصيفة فقد ألقي القبض على ٨ أشخاص في أماكن مختلفة وبحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة.

وفي البادية الوسطى تعاملت كوادر مكافحة المخدرات مع قضية ألقي القبض خلالها على ٣ من مروجي المواد المخدرة داخل مركبة في منطقة الذهيبة بعد معلومات حول حيازتهم لكمية من المواد المخدرة ، وبتفتيش المركبة تم ضبط كف من مادة الحشيش و ٥٠٠ حبة من الحبوب المخدرة مختلفة الأنواع.

وفي محافظة العقبة نفذت حملة على مروجي وحائزي المواد المخدرة ضمن مناطق مختلفة ألقي القبض خلالها على ٤ أشخاص وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة.

بوشر التحقيق مع كافة المقبوض عليهم لإحالتهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة.