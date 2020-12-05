القبض على 4 أشخاص أحدهم مطلوب بـ 14 مليون دينار

عمان- الغد- ألقت إدارة التنفيذ القضائي خلال الأيام الماضية القبض على عدد من الأشخاص ممن بحقهم طلبات مالية كبيرة حيث جرى تحديد مكان وجود شخص مطلوب وبحقه 5 طلبات بمبالغ مالية تُقدر بأكثر 14 مليون دينار وأُلقي القبض عليه، وفقا لما قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام.

وفي قضية أخرى تمكن العاملون في تنفيذ قضائي العاصمة من إلقاء القبض على مطلوب بحقه 5 طلبات مالية تُقدر بمليون وثلاثمائة ألف دينار ، كما أُلقي القبض في العاصمة على شخصين بحق الأول 5 طلبات بمبالغ مالية تُقدر ب 6 ملايين دينار والآخر بحقه طلبان بقيمة 3 ملايين دينار،وسيصار إلى احالتهم لمصادر طلباتهم القضائية.