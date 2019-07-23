القبض على 4 أشخاص أطلقوا النار على منزل في إربد

عمان- الغد- القى فريق من مديرية شرطة محافظة اربد، القبض على اربعة اشخاص ظهروا خلال مقطع فيديو وهم يطلقون النار باتجاه احد المنازل في مخيم الشهيد عزمي المفتي.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، ان احد المواطنين تقدم بشكوى لمديرية شرطة محافظة اربد قبل ايام بتعرض منزله لاطلاق عيارات من قبل مجهولين مما تسبب بإلحاق اضرار مادية به.

وأضاف انه تم فتح تحقيق في الحادثة وتولى فريق من مديرية شرطة محافظة اربد متابعة التحقيق لتحديد هوية اولئك الاشخاص، حيث جرى من خلال جمع المعلومات حولهم وتحديد هويتهم القاء القبض عليهم جميعا وبوشرت التحقيقات معهم.