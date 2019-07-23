إربدمحافظات

القبض على 4 أشخاص أطلقوا النار على منزل في إربد

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- القى فريق من مديرية شرطة محافظة اربد، القبض على اربعة اشخاص ظهروا خلال مقطع فيديو وهم يطلقون النار باتجاه احد المنازل في مخيم الشهيد عزمي المفتي.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، ان احد المواطنين تقدم بشكوى لمديرية شرطة محافظة اربد قبل ايام بتعرض منزله لاطلاق عيارات من قبل مجهولين مما تسبب بإلحاق اضرار مادية به.

وأضاف انه تم فتح تحقيق في الحادثة وتولى فريق من مديرية شرطة محافظة اربد متابعة التحقيق لتحديد هوية اولئك الاشخاص، حيث جرى من خلال جمع المعلومات حولهم وتحديد هويتهم القاء القبض عليهم جميعا وبوشرت التحقيقات معهم.

مقالات ذات صلة

مديرية أشغال الطفيلة تبدأ بتوسعة طريق مجادل

منذ 9 دقائق
الرزاز يصل العقبة

الرزاز يصل العقبة ويلتقي نواب المدنية (صور)

منذ ساعتين

“مخيم الزعتري”: أطفال يتسللون عبر الساتر الترابي للعمل بالمزارع لمساعدة أسرهم – فيديو

منذ 11 ساعة

“كهرباء إربد”: إزالة أعمدة تتوسط الطرق ترتبط بدفع التكلفة

منذ 11 ساعة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock