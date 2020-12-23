القبض على 4 أشخاص بحقهم طلبات مالية تزيد عن 6 ملايين دينار

عمان-الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن إدارة التنفيذ القضائي تمكنت خلال الأيام الماضية من إلقاء القبض على 4 اشخاص ممن بحقهم طلبات مالية كبيرة تزيد عن 6 ملايين دينار.

وأضاف في بيان الأربعاء أنه جرى تحديد مكان وجود شخص مطلوب في العاصمة وبحقه طلبات بمبالغ مالية تُقدر بأكثر من 3 ملايين دينار وأُلقي القبض عليه.

وفي قضية أخرى تمكن العاملون في تنفيذ قضائي العاصمة من إلقاء القبض على مطلوب بحقه طلبات مالية تُقدر بمليون وثلاثمائة ألف دينار.

كما أُلقي القبض في محافظة إربد على أحد الأشخاص وبحقه طلبات مالية بمبالغ تُقدر بمليون دينار.

فيما أُلقي القبض في لواء الرمثا على شخص مطلوب وبحقه مبالغ مالية تُقدر بأكثر من مليون دينار، وتم تحويلهم لمصادر طلباتهم.