عمان- الغد- ألقت إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الامن العام القبض على 4 أشخاص بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول عدد من مروجي المواد المخدرة في منطقتي السامك جنوب العاصمة وسحاب شرق العاصمة، وأن بحوزتهم كميات كبيرة من تلك المواد، ومن خلال متابعة تلك المعلومات والتاكد منها جرى تنفيذ حملة امنية دوهمت خلالها أماكن تواجدهم والقي القبض على ٤ أشخاص وبحوزتهم كميات كبيرة من تلك المواد.

وأضاف الناطق الإعلامي أن المداهمة الأولى والتي جرى تنفيذها لمنزل أحد المروجين في منطقة السامك جنوب العاصمة بإسناد من الفريق الخاص التابع للإدارة ألقي القبض خلالها على ذلك المروج وبحوزته ١٣ كف حشيش و٤٠٠٠ حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة.

وفي المداهمة الثانية القي القبض على مروج مسجل بحقه ٣ طلبات داخل منزله في منطقة سحاب شرق العاصمة وبرفقته شخصين آخرين بعد أن ابدوا مقاومة شديدة وتمت السيطرة عليهم ، وبتفتيش المنزل عثر على ١٠٠٠ حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة وكف حشيش ومجموعة من قطع الحشيش وبودرة الجوكر المخدر.

وجرى تحويل كافة المقبوض عليهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة.