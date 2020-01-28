القبض على 4 أشخاص حاولوا سلب محطة وقود في عمان

عمان- الغد- ألقى البحث الجنائي القبض على 4 أشخاص حاولوا سلب إحدى محطات الوقود، كما ألقى القبض على شخص قام بإطلاق عيارات نارية في إحدى المناسبات.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه بتاريخ ٢٠٢٠/١/٢٠م ورد بلاغ لمديرية شرطة شرق عمان بقيام مجموعة من الاشخاص المجهولين بالدخول لاحدى محطات الوقود ومحاولة سلب مبالغ مالية من عمال المحطة وإلحاق اضرار مادية باحدى المركبات التابعة للمحطة والفرار من المكان بعد فشلهم بإتمام عملية السلب.

واضاف الناطق الاعلامي ان فريقاً تحقيقياً من شعبة بحث جنائي العاصمة تولى التحقيق في الحادثة حيث تمكنوا من خلال جمع المعلومات من تحديد هوية اربعة اشخاص اشتبه بهم بارتكاب الجريمة حيث جرى القاء القبض عليهم جميعاً واعترفوا بالتحقيق معهم بمحاولة سلب وإلحاق اضرار مادية باحدى المركبات وما زال التحقيق جارياً.

وفي لواء الرصيفة تمكن العاملون في قسم البحث الجنائي هناك من القاء القبض على احد الاشخاص والذي قام بإطلاق عيارات نارية باحدى المناسبات وضبط السلاح الناري المستخدم ، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.