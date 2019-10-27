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القبض على 4 أشخاص سلبوا 16 ألف دينار من محطة وقود

منذ دقيقة واحدة

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عمان-الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان فريق تحقيق خاص في ادارة البحث الجنائي / شعبة اقليم الوسط والذي شكل امس لمتابعة التحقيق في الشكوى المقدمة من موظف باحدى محطات الوقود في منطقة عين الباشا والذي تعرض لسلب مبلغ 16 ألف دينار بعد قيام اشخاص مجهولين باعتراض طريقه بالشارع العام أثناء قيامه بنقل مبلغ مالي عائد للمحطة والاعتداء عليه بالضرب، قد انهى تحقيقاته وألقى القبض على 4 من المتورطين وبحوزتهم جزء كبير من المبلغ المسلوب.

وحول تفاصيل التحقيق اضاف الناطق الاعلامي ان فريق التحقيق وفور تلقي البلاغ باشر بجمع المعلومات من مسرح الجريمة وبمتابعة تلك المعلومات تم تحديد هوية 5 أشخاص تورطوا بارتكاب الجريمة وباشرت فرق بحث وتفتيش بالبحث عنهم حيث تمكنت تلك الفرق من القاء القبض على 4 أشخاص منهم فيما زال البحث جارياً عن الشريك الخامس، وضبط بحوزتهم جزء كبير من المبلغ المسلوب إضافة إلى مجموعة من كوبونات تعبئة الوقود وما زال التحقيق جارياً.

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