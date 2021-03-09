القبض على 4 أشخاص قاوموا رجال الأمن العام أثناء حملة أمنية في معان

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه واثناء قيام حملة امنية لمراقبة وضبط اوامر الدفاع في محافظة معان مساء اليوم واثناء مخالفة احد المحال قام خمسة اشخاص بداخله بمقاومة القوة وتجمهر عدد آخر من الاشخاص مما استدعى استخدام القوة المناسبة لفض التجمهر .

مضيفاً انه جرى ضبط اربعة أشخاص ممن قاوموا القوة الامنية ونتج عن الحادثة اصابة خمسة افراد من القوة وجميعهم بحالة حسنة وفُتح تحقيق في الحادثة.