القبض على 4 أشخاص من تجار المواد المخدرة في معان

عمان-الغد – قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن معلومات وردت للعاملين في قسم بحث جنائي معان حول وجود مجموعة من الأشخاص من تجار ومروجي المواد المخدرة داخل أحد المنازل في منطقة الطور بمدينة معان، حيث بوشر التحقيق وتتبع تلك المعلومات للتأكد من صحتها وإلقاء القبض عليهم .

وأضاف الناطق الإعلامي أنه ومن خلال التحقيقات وما تم جمعه من معلومات داهمت مديرية الشرطة والبحث الجنائي ذلك المنزل ، حيث القي القبض على 4 أشخاص من بينهم اثنان من المطلوبين أحدهم بحقه 14 طلباً أمنياً في قضايا مخدرات وغيرها والآخر بحقه 5 طلبات متنوعة، وبتفتيش المنزل عثر على 3000 حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة وثلاثة أسلحة نارية، والتحقيقات مستمرة.