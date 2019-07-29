السلايدر الرئيسيمحافظاتمعان

القبض على 4 أشخاص من تجار المواد المخدرة في معان

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد – قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن معلومات وردت للعاملين في قسم بحث جنائي معان حول وجود مجموعة من الأشخاص من تجار ومروجي المواد المخدرة داخل أحد المنازل في منطقة الطور بمدينة معان، حيث بوشر التحقيق وتتبع تلك المعلومات للتأكد من صحتها وإلقاء القبض عليهم .

وأضاف الناطق الإعلامي أنه ومن خلال التحقيقات وما تم جمعه من معلومات داهمت مديرية الشرطة والبحث الجنائي ذلك المنزل ، حيث القي القبض على 4 أشخاص من بينهم اثنان من المطلوبين أحدهم بحقه 14 طلباً أمنياً في قضايا مخدرات وغيرها والآخر بحقه 5 طلبات متنوعة، وبتفتيش المنزل عثر على 3000 حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة وثلاثة أسلحة نارية، والتحقيقات مستمرة.

مقالات ذات صلة

تعطل حافلة حجاج في منطقة الحسا – فيديو

منذ ساعتين

وفاة وإصابة بحادث تدهور في الطفيلة

منذ ساعتين

ولي العهد يطلق منحة دراسية باسم العزايزة

منذ 3 ساعات

النظام السوري يسيطر على بلدتين قرب إدلب

منذ 4 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock