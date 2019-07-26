القبض على 45 شخصا بحوزتهم 40 سلاحا ناريا منذ إعلان نتائج التوجيهي – صور

عمان – قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام انه ومنذ بداية الحملة الامنية لحظة اعلان نتائج الثانوية العامة جرى القاء القبض على 45 شخصا في مختلف محافظات المملكة وضبط بحوزتهم 40 سلاحا ناريا .

واضاف انه جرى ضبط 2809 مخالفات مرورية لمخالفات ارتبطت بالتعبير الخاطئ عن الفرح وحجز 151 مركبة داخل ساحات الحجز والابلاغ عن اصابة واحدة بعيار طائش في محافظة مادبا لحدث وحالته حسنة .

واشار الى انه وفي اقليم العاصمة جرى ضبط 23 شخصا وبحوزتهم 23 سلاحا ناريا فيما القي القبض في اقليم الشمال على 5 اشخاص وضبط بحوزتهم 5 اسلحة نارية كما وضبط في اقليم الجنوب 10 اشخاص بحوزتهم 7 اسلحة، هذا وضبط 7 اشخاص وبحوزتهم 5 اسلحة في اقليم الوسط .

وبحسب الناطق الاعلامي فانه لم يبلغ عن اية اصابات بأعيرة نارية سوى لحدث في محافظة مادبا اصيب بعيار ناري طائش في منطقة القدم وحالته العامة حسنة .

وتابع الناطق الاعلامي ان العاملين في ادارة السير ضبطوا 2809 مخالفات مرورية من المخالفات المرتبطة بالتعبير الخاطئ عن الفرح كالمسير على شكل مواكب واخراج الاجسام من المركبات والقيادة بطيش وتهور وجرى ضبط 151 مركبة داخل ساحات الحجز المخصصة لذلك .

وأكد الناطق الاعلامي انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحق كافة الاشخاص المقبوض عليهم فيما ستتواصل الحملة التي بدأت منذ شهر لضبط كل من يقوم باطلاق العيارات النارية او ارتكاب المخالفات المرورية، داعيا الجميع الى الالتزام بالقانون وعدم اطلاق العيارات النارية والابلاغ عن اية مشاهدات عبر مركز القيادة والسيطرة 911.- (بترا)