القبض على 5 مروجين للمخدرات خلال مداهمة بالرمثا

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات نفذوا صباح هذا اليوم حملة أمنية على عدد من الأشخاص المطلوبين والمشبوهين بقضايا ترويج المواد المخدرة في لواء الرمثا القوا القبض خلالها على خمسة أشخاص بعد مداهمة أماكن تواجدهم .

وأضاف الناطق الإعلامي انه في إحدى المداهمات القي القبض على ثلاثة أشخاص احدهم بحقه ثلاثة طلبات للإدارة بقضايا المخدرات وبتفتيش مكان تواجدهم ضبط ما يقارب الــ ٢٥ كغم من مادة الحشيش الصناعي ( الجوكر) المجهزة والمعدة للبيع، فيما القي القبض على مطلوب آخر بحقه ثلاثة طلبات بقضايا المخدرات وضبط بحوزته ٣٠ كيساً تحوي بودرة الحشيش الصناعي، كما والقي القبض على الشخص الخامس والمطلوب بقضايا المخدرات بعد مداهمة مكان تواجده .

وفي سياق متصل وردت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات حول وجود كمية كبيرة من الحبوب المخدرة في منطقة نائية خالية من السكان في محافظة المفرق حيث جرى تشكيل عدة فرق قامت بتمشيط المنطقة ، ليتم العثور على كيس كبير ( شوال ) اخفي في منطقة صخرية وبداخله خمس عشرة كف من مادة الحشيش المخدر وما يقارب ٣٢ ألف حبة مخدرة وبوشر التحقيق لتحديد هوية المتورطين وإلقاء القبض عليهم.