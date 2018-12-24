القبض على 5 مطلوبين بقضايا مخدرات في سحاب

عمان- ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على خمسة أشخاص مشبوهين ومطلوبين بقضايا مخدرات في منطقة سحاب، وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي، “إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات، وبعد جمع المعلومات حول عدد من الأشخاص المطلوبين والمشبوهين بقضايا مخدرات، وتحديد أماكن تواجدهم ضمن لواء سحاب، نفذوا صباح اليوم الاثنين سلسلة مداهمات متزامنة لاماكن تواجدهم لإلقاء القبض عليهم وما بحوزتهم من أسلحة ومواد مخدرة”.

وأضاف، “القي القبض خلال الحملة على خمسة أشخاص، اثنان منهم من المطلوبين وبحق احدهم 11 طلبا امنيا وضبط بحوزته مجموعة من قطع الحشيش المخدر فيما ضبط بحوزة الثالث ثلاثة أسلحة نارية وكمية من الذخيرة ونصف كغم من مادة بودرة الحشيش الصناعي، وضبط بحوزة الرابع سلاح ناري وكمية من الحبوب المخدرة، وضبط بحوزة الخامس على 300 غم من بودرة الحشيش وبوشرت التحقيقات”.-(بترا)