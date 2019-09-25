القبض على 6 أشخاص يروجون المخدرات

عمان- الغد- ألقت إدارة مكافحة المخدرات القبض على شخصين أحدهما من جنسية عربية في مدينة الزرقاء، وضبطت بحوزتهما 15 ألف حبة كبتاجون وكيلوغرام من مادة الحشيش المخدرة، كما نفذت حملة في منطقة عين الباشا وألقت القبض على 4 أشخاص من المطلوبين ومروجي المواد المخدرة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول قيام شخصين أحدهما من جنسية عربية بعرض كمية كبيرة من المواد المخدرة من أجل بيعها في مدينة الزرقاء، حيث بوشرت التحقيقات.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه ومن خلال التحقيقات وبعد التأكد من صحة تلك المعلومات جرت مداهمة مكان تواجد الشخصين داخل أحد المنازل والقي القبض عليهما، وبتفتيش المنزل عثر على 15 ألف حبة من حبوب الكبتاجون وكيلو غرام من مادة الحشيش المخدرة.

فيما نفذت كوادر الادارة صباح اليوم حملة امنية في منطقة عين الباشا للقبض على عدد من الاشخاص المطلوبين والمشبوهين بقضايا ترويج المواد المخدرة، حيث افضت الحملة بعد مداهمة اماكن تواجد أولئك الاشخاص الى القبض على 4 منهم احدهم بحقه 8 طلبات بقضايا المخدرات ، وضبط بحوزتهم ما يقارب 2 كغم من مادة الحشيش و1000 حبة مخدرة وسلاح ناري بمباكشن.