6 تجار مخدرات في قبضة الأمن

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن العاملين في ادارة مكافحة المخدرات وفي إطار حملاتهم المستمرة على مروجي وتجار المواد المخدرة فقد تعاملوا خلال الايام الماضية مع ثلاث قضايا للاتجار وترويج المواد المخدرة داخل المملكة.

ففي القضية الأولى فقد تمت متابعة معلومات وردت حول حيازة شخصين لكميات كبيرة من مادة الحشيش المخدرة والعمل على بيعها وترويجها داخل المملكة،إذ تولى فريق خاص تتبع الشخصين وجمع المعلومات حولهما ليُحدد موعد نقلهما للمود المخدرة، وجرت مداهمتهما على احدى الطرق الخارجية وإلقاء القبض عليهما أثناء ذلك وضُبط داخل المركبة التي كانا يستقلانها 121 كفاً من مادة الحشيش المخدرة .

وفي القضية الثانية أُلقي القبض في محافظة الزرقاء على شقيقين من جنسية عربية بعد جمع المعلومات حولهما والتأكد من قيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة وضُبط بحوزتهما 70 كفاً من مادة الحشيش المخدرة اضافة الى 16 الف حبة مخدرة وسلاح ناري .

وضُبط بحوزة تاجرين مروجين للمواد المخدرة 16 الف حبة مخدرة وسلاح ناري اوتوماتيكي في القضية الثالثة بعد أن جرت متابعتهما وإلقاء القبض عليهما أثناء توجههما الى احدى محافظات الجنوب من أجل بيعها لمروجين آخرين هناك .

وجرت إحالة القضايا كافة لمدعي عام محكمة أمن الدولة.