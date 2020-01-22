القبض على 7 مروجين للمخدرات

عمان- الغد – قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام، اليوم الأربعاء، إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وخلال متابعتهم للاشخاص المطلوبين والمشبوهين بقضايا حيازة وترويج المواد المخدرة نفذوا امس حملة امنية في احدى مناطق شرق العاصمة ، داهموا خلالها اماكن تواجد اولئك الاشخاص المشبوهين والمطلوبين بقضايا المخدرات.

وأضاف الناطق الاعلامي أن الحملة الامنية افضت لالقاء القبض على سبعة اشخاص احدهم مصنف بالخطير والذي قاوم القوة الامنية وحاول الفرار الا انه جرت السيطرة عليه وضبطه، وبرفقته شخصان من جنسية عربية وضبط بحوزة الاشخاص المضبوطين كميات متفرقة من المواد المخدرة المعدة للبيع .

وفي ذات السياق فقد قامت قوة امنية من إدارة مكافحة المخدرات وبإسناد من البحث الجنائي وشرطة العقبة من مداهمة منزل شخص مطلوب ومشتبه به بقضايا الاتجار بالمواد المخدرة بعد التأكد من تواجده داخله وبحوزته كميات كبيرة من تلك المواد ، حيث القي القبض عليه وبتفتيش المنزل عثر داخله على (١٣٧٥) حبة مخدرة وكمية من مادة الحشيش المخدرة المعدة للبيع وسلاح ناري ، وضبط داخل المنزل كذلك شخص اخر ضبط بحوزته سلاح ناري وبوشر التحقيق معهما .