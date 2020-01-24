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القبض على 7 مطلوبين بحوزتهم أسلحة نارية في مادبا

منذ 3 ساعات
أفراد من الأمن العام

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عمان-الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن العاملين في مديرية شرطة محافظة مادبا والاقسام والفروع التابعة لها تمكنوا من ومن خلال حملات أمنية نفذت خلال الايام الماضية من القاء القبض على 7 من الأشخاص المطلوبين والمشبوهين بالقضايا الجنائية والمخدرات واطلاق العيارات النارية واقلاق الراحة العامة وضبطوا بحوزتهم 6 أسلحة نارية.

وأضاف الناطق الإعلامي أن من ابرز المقبوض عليهم مطلوب مسجل بحقه 22 طلب أمني في قضايا المخدرات وآخر متواري عن الأنظار منذ فترة طويلة ومسجل بحقه 15 طلبا، هذا وسيتم إحالة كافة المقبوض عليهم إلى مصادر طلباتهم.

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