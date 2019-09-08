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القبض على 7 مطلوبين خلال مداهمات في البادية الشمالية والجنوبية

منذ 3 ساعات

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عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان قوة امنية من قيادة شرطة البادية الملكية وبعد تحديد مكان تواجد عدد من الاشخاص في عدة مناطق في البادية الشمالية نفذت عدة مداهمات لتلك الاماكن حيث القي القبض على ستة اشخاص مطلوبين بطلبات مختلفة.

واضاف الناطق الاعلامي انه ضبط بحوزة الاشخاص المطلوبين بعد تفتيشهم واماكن تواجدهم على سلاحين ناريين ومركبة تحمل لوحة ارقام عربية مزورة وكمية من المواد المخدرة .

كما وداهمت قوة امنية شخصاً مطلوباً ومصنفاً بالخطير جداً وبحقه ٩ طلبات امنية وفور مشاهدته للقوة بادر باطلاق عيارات نارية من سلاح ناري بحوزته حيث تمت السيطرة عليه وضبط السلاح الناري الذي كان بحوزته وبوشرت التحقيقات.

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