القبض على 71 شخصا بحوزتهم 81 سلاحا ناريا في حملة أمنية

عمان- الغد- ألقت مديرية الامن العام خلال الأسبوع الحادي عشر لحملتها الامنية على ظاهرة إطلاق العيارات النارية وحيازة الأسلحة غير المرخصة، القبض على ٧١ شخصاً في مختلف محافظات المملكة، وضبطت بحوزتهم ٨١ سلاحاً نارياً ومن ضمنهم حدثان و ٧ أشخاص من جنسيات عربية، وفق ما اعلنت المديرية اليوم.

واتخذت المديرية بحقهم جميع الاجراءات القانونية والادارية اللازمة، ليكون حصيلة الحملة الامنية منذ بدايتها القاء القبض على ٩٥٦شخصا ضبط بحوزتهم ١١٢٥سلاحا ناريا.

وبدأت الحملة الأمنية بتاريخ ٢٧ حزيران (يونيو) الماضي.

وأكدت مديرية الامن العام استمرار الحملة لضبط الاسلحة غير المرخصة وكل من يقوم باستخدام تلك الأسلحة لإطلاق النار، مجددة شكرها لجميع المواطنين ممن قاموا بدورهم المجتمعي في نبذ تلك الظاهرة او ممن تعاونوا معها لضبط وملاحقة مطلقي العيارات النارية وحائزي الاسلحة غير المرخصة، مهيبة بالجميع الالتزام بالقانون والتعبير الحضاري عن الفرح .

ودعت المواطنين إلى المساهمة بهذه الحملة والإبلاغ بشكل مباشر عن أية مشاهدات او معلومات ترتبط بتلك الظاهرة الخطرة عبر الاتصال على مركز القيادة والسيطرة ٩١١ .