القبض على 8 خلال مداهمة مروجي مخدرات في المفرق والبادية الشمالية

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات نفذوا صباح اليوم حملة امنية لعدد من مروجي المواد المخدرة في محافظة المفرق والبادية الشمالية ،حيث تمت خلال الحملة مداهمة ثلاثة مواقع لمروجي المواد المخدرة والقي القبض على ثمانية اشخاص وكمية كبيرة من المواد المخدرة وسلاحين ناريين .

واضاف الناطق الاعلامي انه وخلال المداهمة الاولى القي القبض على ثلاثة اشخاص من مروجي المواد المخدرة حيث ضبط بحوزتهم ٥ كغم من مادة الحشيش المخدرة وسلاح ناري.

تابع: “القي القبض في المداهمة الثانية على ثلاثة اشخاص احدهم بحقه طلبان امنيان وضُبط بحوزتهما كف من مادة الحشيش المخدرة، وفي المداهمة الثالثة القي القبض على شخصين احدهما بحقه اربعة طلبات امنية وضُبط بحوزتهما نصف كغم من مادة الهيروين المخدرة وكمية من مادة الكريستال المخدرة وسلاح ناري”.