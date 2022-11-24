القبض على 8 مروجين للمخدرات في عمّان والمفرق

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واصلوا حملاتهم على مروجي المواد المخدرة ممن ينشرون تلك السموم بين أفراد المجتمع وتعاملوا خلال الـ48 ساعة الماضية مع 8 قضايا نوعية أُلقي القبض خلالها على 8 مروجين وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المخدرات المتنوعة.

ففي العاصمة، تم التعامل مع خمس قضايا ألقي القبض خلالها على خمسة مروجين وضبط في القضية الأولى 7 كفوف حشيش وكمية من الحبوب المخدرة، وفي الثانية ضبطت خمسة كفوف حشيش، فيما ضُبط بحوزة المقبوض عليه في القضية الثالثة سبعة كفوف حشيش وكمية من مادة الكريستال وسلاحان ناريان، وضبطت سبعة كفوف حشيش في القضية الرابعة، وفي القضية الأخيرة وبعد إلقاء القبض على المروج وتفتيش منزله عثر داخله على نصف كيلو كريستال وكمية كبيرة من الحبوب المخدرة.

وفي محافظة المفرق، تم التعامل مع قضيتين؛ في الأولى ضبط بحوزة المروج 4 آلاف حبة مخدرة فيما ضبط بحوزة المروج الثاني سبعة كفوف من مادة الحشيش، وفي القضية الأخيرة داخل مطار الملكة علياء ضُبطت كمية كبيرة من الحبوب المخدرة وكمية من الكرستال المخدر مع شخص قام بإحضارها من إحدى الدول بقصد بيعها.

وجرت إحالة كافة القضايا لمدعي عام محكمة أمن الدولة.