القبض على 9 أشخاص من مروجي المواد المخدرة

عمان- الغد – ألقت إدارة مكافحة المخدرات، صباح اليوم، القبض على تسعة أشخاص من المطلوبين ومروجي المواد المخدرة، خلال حملة أمنية نفذتها شرق العاصمة.

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وبعد جمع المعلومات حول عدد من الأشخاص المطلوبين ومروجي المواد المخدرة نفذوا صباح اليوم حملة أمنية شرق العاصمة دوهم خلالها عدة مواقع لتواجد اولئك الاشخاص.

واكد الناطق الاعلامي أنه ألقي القبض خلال الحملة على تسعة اشخاص من المطلوبين ومروجي المواد المخدرة احدهم مصنف بالخطير، فيما ضبط بحوزة احدهم ٣ كغم من مادة الحشيش المخدرة، وضبط نصف كغم من مادة بودرة الحشيش الصناعي وكمية من الحبوب المخدرة وسلاح ناري .