عمان- الغد– ألقت إدارة التنفيذ القضائي القبض على 93 مطلوبا بقضايا مالية وجنائية مختلفة.

وبحسب الناطق الإعلامي في مديرية الأمن المقدم عامر السرطاوي، أنه كان أبرز من تم إلقاء القبض عليهم شخص بحقه طلب بقيمة مالية تجاوزت 4.1 ملايين دينار فيما كان بحق أحدهم ٢٩ طلباً قضائياً.

وأضاف السرطاوي أن الجهود المستمرة في متابعة الأشخاص المطلوبين والتي ينفذها العاملون في إدارة التنفيذ القضائي، ومن خلال شعبة المتابعة في الإدارة ومختلف الأقسام المنتشرة في المملكة، وخلال الأسبوع الماضي، أدت إلى إلقاء القبض على 93 شخصا من المطلوبين بعدة طلبات للجهات القضائية عن قضايا مالية كبيرة وجزائية.

وأوضح أن جهود المتابعة أسفرت عن إلقاء القبض اشخاص بحقهم طلبات وصلت لدى البعض إلى 29 طلباً، وكان أحدهم يستخدم هوية مزورة بحقه 19 طلبا جميعها في عام 2017.

وبين أنه ألقي القبض على شخص كان مطلوبا عن 11 طلبا منها مبالغ مالية قرابة 56 ألف دينار، فيما ألقي على شقيقين بحق كل منهما طلبات تجاوزت 20 طلبا.

وأشار السرطاوي الى أن إدارة التنفيذ القضائي أرسلت عبر شبكات الاتصال 14727 رسالة نصية لإبلاغ أصحاب الهواتف المرسل إليها بوجود طلبات قضائية بحقهم، بهدف تمكينهم من مراجعة مصادر الطلب وانهائها.

وذكر انه بإمكانية أي شخص الاستفسار عن وجود طلبات بحقه من خلال شاشات خدمة الجمهور أو الاتصال الهاتفي أو مراسلة البريد الإلكتروني لإدارة التنفيذ القضائي، وضرورة التحقق منها خاصة قبل إجراءات السفر.