القبلان: لن يتم إزالة أي دوار في اربد إلا بعد دراسته فنيا

احمد التميمي

اربد – قال رئيس لجنة بلدية اربد الكبرى قبلان الشريف ان البلدية ستدرس من خلال أخصائيين وضع الدواوير التي تم إنشائها أخيرا في مدينة اربد.

وأكد القبلان أن البلدية لن تلجأ إلى إزالة إي دوار جديد تم إنشاؤه، إلا بعد التأكد من عدم جدواه فنيا وسبب إرباكات مرورية حفاظا على المال العام والذي كلف البلدية مبالغ مالية.

وأشار إلى العديد من الملاحظات وصلت للبلدية بعد توليه منصب رئيس اللجنة بإعادة النظر ببعض الدواوير، مؤكدا انه لم يتم اتخاذ أي قرار بخصوص دوار وخصوصا وانه لم يمض على إنشائها أكثر من شهر.

وأوضح القبلان انه لا يمكن الحكم على الدوار في فترة بسيطة لا تتجاوز الشهر وبالتالي سيتم التريث قليلا في البت بأي دوار لحين دراسته فنيا.

وأنشأت البلدية خلال السنوات الماضية العشرات من الدواوير في مناطق مختلفة في مدينة اربد، بعضها أثار استياء المواطنين في ظل ما شهدتها تلك الشوارع من أزمات واختناقات مرورية.