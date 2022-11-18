القبور الوهمية تفنن صهيوني للاستيلاء على الأراضي الوقفية الفلسطينية بالقدس

الأراضي الفلسطينية – قبور بلا أموات يجتهد الاحتلال لزرعها في مناطق مختلفة في القدس تحديدا لخلق تاريخ يهودي مزيف في المنطقة، يبيح له الاستيلاء على الأراضي الوقفية الفلسطينية.

وتُكثف سلطتا حماية الطبيعة والآثار الإسرائيليتان نشاطهما في زراعة قبور وهمية شرقي القدس تارة، ويخفت نشاطهما تارة أخرى، لكن قلق المقدسيين الذين يسكنون بمحاذاة هذه القبور يتنامى في ظل خشيتهم من ترحيلهم بعد هدم منازلهم بحجة إنشائها على مقابر يهودية قديمة.

ونال حي وادي الربابة ببلدة سلوان (جنوب المسجد الأقصى) حصة كبيرة من زرع القبور الوهمية على امتداد المنحدر الذي تبلغ مساحته أربعين دونما، وزُرع حتى الآن 935 قبرا وهميا هناك.

أمس شارك العشرات من أهالي حي وادي الربابة في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بفعاليات احتجاجية، رفضا لسياسة زرع قبور وهمية في أراضي الحي، ونصب كاميرات مراقبة تنتهك خصوصية الأهالي في المنطقة.

وتضمنت الفعاليات، التي دعت لها لجنة أهالي حي وادي الربابة، إقامة صلاة الجمعة على أراضي الحي، إضافة لاعتصام قرب مسجد الحي “مسجد الإمام الغزالي”، ألقى خلاله عدد من المتحدثين كلمات أكدت رفض الأهالي للمخططات الاحتلالية التي تهدف إلى الاستيلاء على أراضيهم ومنازلهم وذلك بزرع قبور بلا أموات لخلق تاريخ يهودي مزيف في المنطقة.

كما أدى المشاركون صلاة الغائب على أرواح الضحايا الذين قضوا أول من أمس في الحريق الذي وقع بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ووفق شهادة المحاضر في جامعة القدس سمير شقير في تصريحات سابقة وهو أحد سكان حي وادي الربابة فإن سلطات الاحتلال استهدفت تلك المنطقة بالقبور الوهمية قبل سبعة أعوام، إذ باشرت بزراعتها بوتيرة معتدلة في البداية ثم كثفت عملها عام 2014 لتتراجع حدة هذه الظاهرة لاحقا.

وأضاف شقير أن كافة الأراضي التي زُرعت بها القبور وقفية وتم الاستيلاء عليها تمهيدا للسيطرة على الحي بأكمله، ويرى أن الخطورة تكمن باعتبار سلطات الاحتلال حي وادي الربابة امتدادا للحدائق التوراتية المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك.

وتابع “هناك فرصة لامتداد البؤر الاستيطانية القريبة من المكان، فالكثير من العقارات استولى عليها المستوطنون، ونشعر بأننا مراقبون على مدار الساعة؛ فقوات الاحتلال تأتي بشكل دوري وتطلق منطاد المراقبة أعلى الحي”.

وأظهرت خريطة لبلدية الاحتلال اطلع عليها السكان مدى التزييف الذي تنتهجه، إذ تعتبر الخريطة أن نصف سكان حي وادي الربابة يعيشون على أنقاض مقبرة يهودية، ويؤكد شقير أن السكان الذين يبلغ عددهم نحو سبعمائة نسمة يعيشون في هذه المنطقة قبل مجيء الاحتلال، متحديا وجود رفات لأي يهودي في الحي.

وكان المقدسي عبد الكريم أبو سنينة والذي سكن أجداده بوادي الربابة منذ عقود طويلة إن الأرض التي زُرعت بالقبور الوهمية كانت مقبرة إسلامية قديما، لكن هاجمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، وشهد جميع السكان على نقل الأحجار والإسمنت والحديد لزرع هذه القبور.

وتابع أن محاولات السيطرة على الحي بأكمله مستمرة، وقد هدمت جرافات الاحتلال عدة منازل خلال السنوات الماضية، متخوفا من إقدامها على هدم المزيد بحجة إقامتها على أنقاض المقبرة اليهودية المزعومة.

وفي تعليقه على ظاهرة زراعة القبور الوهمية بالقدس الشرقية، قال رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية بالقدس مصطفى أبو زهرة إن الاعتداء على أراضي الوقف الإسلامية مسلسل مستمر منذ احتلال القدس، ويهدف لطمس الهوية العربية الإسلامية للمدينة.

وقال إن “إسرائيل بدأت بالاستيلاء على الأراضي المحاذية للمسجد الأقصى بالإضافة لمنطقة رأس العامود، وبدأوا بدفن موتاهم هناك لتمتد المقبرة لاحقا للشياح وجبل الطور وتبلغ مساحتها حاليا مئة دونم”.

وتتعمد سلطات الاحتلال نقش نجمة داود على حجر يُثبت في مدخل كل مقبرة وإن كانت وهمية، على الرغم من وجود وثائق بدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس تدلل على وقفية هذه الأراضي.

ويتم زرع القبور من خلال إحداث حفرة بعمق 35 سم وقطرها 40 سم يثبت بها قضبان حديدية، ثم يُصب الإسمنت ويوضع حجر فوقه، ويُرش حول القبر تراب قديم لتظهر وكأنها قبور منذ مئات السنين.

وتطرق أبو زهرة لاكتظاظ المقابر الإسلامية الثلاث التي يُدفن بها المقدسيون حاليا وهي باب الرحمة واليوسفية في باب الأسباط ومقبرة المجاهدين في شارع صلاح الدين الأيوبي، وتبلغ مساحتها مجتمعة سبعمائة دونم تخدم نحو 370 ألف مقدسي، وبالمقابل تبلغ مساحة مقبرة يهودية واحدة ثلاثة أضعاف المقبرة الإسلامية.

وتعاني عشرات العائلات المقدسية من عدم وجود مدافن خاصة بها في المقابر الثلاث، وفي حالات الطوارئ يتم دفن الموتى في قبور عشوائية داخلها، وتعمدت سلطات الاحتلال قبل نحو عام تدمير نحو أربعين قبرا بمقبرة اليوسفية ومنعت دفن المسلمين بها بحجة أنها أقيمت على أرض تصنف كحديقة وطنية إسرائيلية.

وفي أكثر من مناسبة، تعرضت قبور في مقبرة الرحمة وشواهد قبور للتحطيم من قبل مستوطنين وسلطة الآثار الإسرائيلية، كما منع مقدسيون من دفن موتاهم فيها.

قبور الاحتلال الوهمية لم تقتصر على منطقة وادي الربابة وانما امتدت لوادي حلوة و”الصلودحا” في سلوان، ورأس العامود.

وأظهرت معطيات مقدسية أن الحدائق التوراتية والمقابر الوهمية التي أقامها الاحتلال في القدس، باتت تسيطر على أكثر من 5 آلاف دونم من أراضي المدينة المحتلة.

ومنذ ذلك التاريخ حتى اليوم زرع الاحتلال 12 ألفا و800 قبر وهمي في محيط المسجد الأقصى، 32 % منها في سلوان جنوب المسجد الأقصى، من بينها 935 في حي وادي الربابة، منها ما يزيد عن 50 قبرا وضعت حديثا في أراضي الحي.

ويُشرف على تخطيط زراعة القبور والتنفيذ كل من بلدية الاحتلال، وما يسمى بوزارتي “شؤون القدس والأديان”، وسلطة الآثار، وجمعية “إلعاد” الاستيطانية، وجمعيات وشركات الدفن اليهودية.-(وكالات)

فلسطينيون يؤدون الجمعة أمس على أراضي حي وادي الربابة ببلدة سلوان المهددة باستيلاء الاحتلال عليها – (وفا)