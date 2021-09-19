“القبول الموحد”: آخر موعد لتحميل شهادة الثانوية الأجنبية عصر اليوم

عمان- أكدت وحدة تنسيق القبول الموحد، أن آخر موعد لتحميل صورة عن شهادة المعادلة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الأردنية للطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الأجنبية (الأميركية، البريطانية، التركية …) والمتقدمين بطلبات للقبول الموحد للعام الجامعي الحالي هو الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد.

واوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، ان على المتقدمين الدخول إلى طلب القبول الموحد وتحميل صورة المعادلة أو إرسال صورة عنها على رقم الواتس اب (0779616691)، وبخلاف ذلك سيتم استبعاد طلباتهم من المنافسة. واضاف ان الوحدة ستقوم قريباً بالإعلان عن موعد عقد امتحان المفاضلة للطلبة الحاصلين على معدلات متساوية من حملة الشهادات الأجنبية.- (بترا)