“القبول الموحد” تعلن بدء تقديم طلبات الانتقال من التخصص أو الجامعة

عمان- الغد– أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى تبدأ اعتباراً من صباح اليوم الاثنين ، وحتى الساعة الثالثة ظهراً من يوم الأربعاء الموافـــق 18/ 9 / 2019 ، وذلك من خلال الموقع الالكتروني للوحدة.

وأشارت الوحدة إلى ان عملية تقديم طلبات الإنتقال محصورة بالطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية لعام 2019 الدورة العامة أو الدورة التكميلية فقـط.

وستقوم الوحدة بإعلان أسماء الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للعام الجامعي الحالي للتخصص الراغبين بالانتقال إليه ، وذلك وفقاً للشواغر المتوفرة في نفس التخصص.

تقديم طلب الانتقال عبر الرابط التالي :

http://admhec.gov.jo/univtransapp2019/