“القبول الموحد” تعلن عن موعد امتحان المفاضلة

عمان-الغد- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد عن موعد وترتيبات عقد امتحان المفاضلة المقرر للطلبة الأردنيين الحاصلين على معدلات متساوية في شهادة الدراسة الثانوية العامة العربية للعام الجامعي 2021 / 2022، كما يلي:

• موعد عقد الامتحان : يوم الاثنين الموافق 20 / 9 / 2021 وسيكون هناك جلستين:

• الأولى تبدأ في تمام الساعة (10) العاشرة صباحاً، و تستمر حتى الساعة (12) الثانية عشر ظهراً.

• الثانية تبدأ في تمام الساعة (12.30) الثانية عشر والنصف ظهراً وتستمر حتى الساعة (2.30) الثانية والنصف ظهراً

• مكان عقد الامتحان للجلستين : الجامعة الأردنية، مجمع القاعات الحاسوبية (Student. com)/كلية إدارة الأعمال.

• يغطي امتحان المفاضلــة المواد العلميـــة الآتية: الفيزيـــاء، والكيميـــاء، والأحيـــاء، والرياضـــيات.

• ملاحظات في غاية الأهمية: