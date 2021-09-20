“القبول الموحد” تعلن موعد عقد امتحان المفاضلة

عمان-الغد- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي عن موعد وترتيبات عقد امتحان المفاضلة المقرر للطلبة الأردنيين الحاصلين على معدلات متساوية في شهادة الدراسة الثانوية العامة الأجنبية للعام الجامعي 2021 / 2022، كالتالي:

• موعد عقد الامتحان : يوم الاثنين الموافق 27 / 9 / 2021 وسيكون هناك أربع جلسات:

• الأولى تبدأ في تمام الساعة (9.30) صباحاً، و تستمر حتى الساعة (11.30) ظهراً.

• الثانية تبدأ في تمام الساعة (12) الثانية عشر ظهراً وتستمر حتى الساعة (2) الثانية ظهراً

• الثالثة تبدأ في تمام الساعة (2.30) الثانية والنصف ظهراً وتستمر حتى الساعة (4.30) الرابعة والنصف عصراً.

• الرابعة تبدأ في تمام الساعة (5) الخامسة عصراً، وتستمر حتى الساعة (7) مساءً

• مكان عقد الامتحان: الجامعة الأردنية، مجمع القاعات الحاسوبية (Student.com)/كلية إدارة الأعمال، ومختبرات كلية العلوم التربوية (1-4)، ومختبر الأندلس/ مجمع القاعات الإنسانية، مختبر الدراسات العليا/ مجمع القاعات الإنسانية

• يغطي امتحان المفاضلــة المواد العلميـــة الآتية: الفيزيـــاء، والكيميـــاء، والأحيـــاء، والرياضـــيات.

• ملاحظات في غاية الأهمية: