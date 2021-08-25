القبول الموحد توضح حول تمديد طلبات الالتحاق بالجامعات

عمان – الغد – أكدت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء أنه لن يكون هناك أي تمديد لموعد تقديم طلبات القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2021 / 2022، والذي سينتهي في تمام الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم السبت القادم الموافق 28 / 8 / 2021.

وأضافت الوحدة بأن عدد الطلبات التي تم تقديمها حتى ظهر اليوم الأربعاء وصل إلى أكثر من (65) ألف طلب، حيث أن فترة التقديم المحددة رسمياً استمرت على مدار عشرة أيام وهي مدة كافية للتقديم، وأهابت الوحدة بجميع الطلبة الذين لم يتقدموا بطلبات حتى تاريخه أو قاموا بتقديم طلبات ولم يقوموا بتسديد رسم طلب الالتحاق الإسراع في تقديم الطلب وتسديد رسمه، وذلك قبل نهاية المدة المحددة لعملية التقديم.

من جهة أخرى تؤكد الوحدة على جميع الطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأجنبية من داخل أو خارج الأردن (بريطانية، أمريكية، بكالوريا،… إلخ)، ضرورة تقديم طلباتهم خلال الفترة المحددة لتقديم طلبات القبول الموحد سواءً حصلوا على شهادة المعادلة أم لا، وفي حال عدم حصولهم عليها يتم إدخال المعدل المتوقع، ثم عليهم تحميل صورة عن شهادة المعادلة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الأردنية حتى يتم اعتماد طلبات التحاقهم بعد تدقيقها مع التأكيد الى أنه لن يكون هناك أي تقديم طلبات قبول موحد بعد هذا التاريخ، كما يمكن لجميع الطلبة الراغبين في إجراء أي تعديل في طلب الالتحاق (الخيارات المخزنة سابقاً) الدخول إلى البرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق.