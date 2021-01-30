“القبول الموحد” تُحدث موقعها الإلكتروني استعداداً لقبول طلبة الدورة التكميلية

عمان- الغد- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت أنه واستعداداً لبدء عملية تقديم طلبات القبول الموحد للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 / 2021، والتي ستبدأ بعد إعلان نتائج الثانوية العامة للدورة التكميلية، فإن الوحدة أنهت تحديث جميع البيانات والمعلومات التي يتضمنها موقعها الإلكتروني خاصةً التخصصات المطروحة للقبول في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي من خلال طلب القبول الموحد وعددها (330) تخصصاً في تسع جامعات حكومية إضافةً إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية، كما يتضمن موقع الوحدة نبذة مختصرة عن وصف هذه التخصصات ومجالات العمل لكل منها ووضع التخصص من حيث كونه راكداً أو مشبعاً أو مطلوباً كما ورد من ديوان الخدمة المدنية.

وتدعو الوحدة جميع الطلبة الناجحين في الدورة التكميلية وأولياء أمورهم للدخول إلى هذا الموقع من خلال الرابط الآتي: Www.admhec.gov.jo وتصفح الموقع للاستفادة من جميع البيانات والمعلومات الموجودة فيه مثل الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في التخصصات المطروحة للفصل الدراسي الثاني، والمعلنة في الفصل الدراسي الأول الماضي، الأسئلة الأكثر تكراراً، ونصائح وإرشادات، وفيديوهات توضيحية لآلية شراء طلبات القبول الموحد، وكيفية تعبئة طلب الالتحاق، إضافةً إلى فيديو توضيحي لكيفية تصفح الموقع الإلكتروني للوحدة والاطلاع على جميع المعلومات الموجودة فيه.

كما تدعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة الناجحين للدخول إلى البوابة الإلكترونية “اختر تخصصك” والتي تتضمن خطة توجيهية وارشادية للطلبة لاطلاعهم على التخصصات المطلوبة والتخصصات الراكدة والمشبعة في سوق العمل المحلي والاقليمي وتوفير العديد من المعلومات والبيانات بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة مثل ديوان الخدمة المدنية، وزارة العمل، الجامعات الأردنية، المركز الوطني للموارد البشرية، هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، كما تتضمن البوابة المعلومات الخاصة بالجامعات وكليات المجتمع، وأهمية التعليم التقني، ومعلومات عن الطلبات في ديوان الخدمة المدنية، والتي تساعد الطالب في اتخاذ القرار واختيار تخصص المستقبل، كما تحتوي البوابة على فيلم قصير يوضح المراحل التي يمر بها الطالب عند اختيار التخصص وما هي الصعاب التي تواجهه وكيف يمكن أن يتغلب عليها، إضافةً إلى تخصصات الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة الحاصلة على اعتمادات إقليمية وعالمية، ويمكن الدخول إلى هذه البوابة من خلال الرابط الآتي: http://admhec.gov.jo/mjr2017)/).