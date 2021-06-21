“القدرة” تنال 3 جوائز من “إيسوزو” العالمية

عمان- الغد- حصدت إيسوزو الأردن، ممثلة بوكيلها شركة القدرة لتجارة السيارات، على ثلاث جوائز من قبل شركة إيسوزو موتورز العالمية، وذلك خلال المؤتمر السنوي لشركة إيسوزو الشرق الأوسط وأفريقيا والذي انعقد في دبي هذا العام بحضور وكلاء وممثلي وموزعي العلامة التجارية في المنطقة.

ويأتي هذا الإنجاز استكمالًا لمسيرة النجاح الممتدة لست سنوات والتي استطاعت فيها شركة القدرة لتجارة السيارات أن تحتل المراكز الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تلك المراكز التي تمكنت من الحفاظ عليها على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدها العالم بسبب جائحة كورونا والإغلاقات الكاملة لفترات طويلة.

وقد حصلت الشركة عن العام 2020 على المركز الأول كأفضل خدمات للقطع على مستوى المنطقة، كما حصلت على المركز الثاني كأفضل وكيل لمركبات إيسوزو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجائزة المركز الثالث كأفضل خدمات لما بعد البيع والصيانة.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال محمد عليان نائب رئيس مجلس إدارة شركة القدرة لتجارة السيارات وكلاء “إيسوزو” في الأردن: “رغم الظروف الصعبة التي تسببت بها جائحة كورونا، إلا أننا حققنا بكل فخر هذا الإنجاز والذي حافظنا عليه ست سنوات متتالية”، وأضاف عليان “أن رضا عملاء الشركة وثقتهم هو ما تسعى الشركة لتحقيقه”، كما أكد التزام الشركة بسعيها الدائم للارتقاء بالخدمات المقدمة.

ومن جانبه، قال وسيم الأقرع، المدير العام للشركة: “هذا التكريم يتوج جهودنا المتواصلة على الأصعدة كافة” كما شكر شركة إيسوزو انترناشونال على دعمها الدائم وشراكتها الحقيقية التي أسهمت في إيصال “إيسوزو” الأردن لهذه المكانة خلال فترة قياسية، مضيفاً “هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا جهود فريق الشركة من إداريين وموظفين وفنيين في الأقسام والفروع كافة وأداؤهم المتميز الذي كان له كل الفضل في وصول شركة القدرة إلى هذا المستوى المتقدم من الأداء”.

ومن الجدير بالذكر أن شركة القدرة لتجارة السيارات تأسست العام 2015، بعد حصولها على حق الامتياز التجاري والحصري لتمثيل علامة “إيسوزو” في سوق المملكة، وتدشينها معرض “إيسوزو” الكائن في شارع مكة والمعزز بمركزي خدمة متكاملين في البيادر وماركا، إضافة لفروعها في إربد والعقبة.