القدس: نذر “عاصفة تصعيد” قادمة

نادية سعد الدين

عمان- تلوح في أفق القدس المحتلة نُذر “عاصفة تصعيد” قادمة وسط أجواء التوتر والاحتقان الشديدين التي سادت المدينة، أمس، على وقع عزم الاحتلال الإسرائيلي “إغراقها” بقوات عسكرية أشد غلواً بعدما أحدثت العملية الفلسطينية الأخيرة حالة إرباك وقلق مشوبة بخلافات داخلية، مما يُشعل الأوضاع ويزيد من حدة الصدامات الدموية مع الفلسطينيين.

حكومة الاحتلال اليمينية، التي تلقت مؤخراً ضربات فلسطينية مُوجعة أدت لمقتل تسعة إسرائيليين وإصابة آخرين خلال أسبوعين فقط بالقدس المحتلة، قد سارعت إلى مداراة إرباكها بقرار رفع حالة التأهب الأمني وإغراق شوارع وأزقة البلدة القديمة والأحياء المقدسية بآلاف الضباط والوحدات الخاصة، واتخاذ إجراءات أمنية وعسكرية ضد الفلسطينيين، بما يُصعد التوترات على الأرض أكثر.

ويبدو أن الأوضاع في القدس تشتعل قبل حلول شهر رمضان الكريم؛ إذ أصدر ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف “ايتمار بن غفير”، تعليماته بتنفيذ عملية عسكرية واسعة تحت مسمى “السور الواقي 2″، ضد أحياء القدس المحتلة، متجاوزاً مشورة المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، مما عرضه لانتقادات داخلية حادة تُحذر من تبعاتها.

ولا يشي ذلك برغبة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية للتهدئة، إذ اتخذت أمس اجراءات صارمة لقمع غضب الشعب الفلسطيني و”إحباط عمليات فلسطينية مُتوقعة أو أكبر قدر ممكن منها على الأقل، كما عززت قواتها ورفعت حالة التأهب لتأمين استجابة فورية لما أسمته الأحداث غير العادية”، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

ولكن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتجنب الذهاب لعملية عسكرية واسعة في القدس المحتلة قد تفتح الباب أمام حرب شعواء مع حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، والصدام مع جموع الفلسطينيين، في ظل تصعيد إسرائيلي بلغ مداه منذ بداية العام الحالي باستشهاد فلسطيني كل يوم تقريباً، بالمتوسط، بما يؤشر على تواصل عمليات الاحتلال العسكرية بالأراضي المحتلة.

ومن شأن اجراءات الاحتلال بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، وبخاصة القدس المحتلة، أن تجر لتداعيات خطيرة، نظير توافق تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية مع رسالة رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “CIA”، وليام بيرنز، بشأن “التخوف من اندلاع انتفاضة ثالثة، والاقتراب من تصعيد أمني دراماتيكي في الضفة الغربية”، وفق صحيفة “معاريف” ألإسرائيلية.

ويشكل تحذير “بيرنز”، بحسب الصحيفة الإسرائيلية، بمثابة “رسالة أميركية حادة لحكومة الاحتلال حيال الاقتراب من حافة الهُوة، بمواجهة عنيفة سيكون من الصعب التراجع عنها، بما يتوجب تهدئة الأوضاع وتجنب انفجارها”.

غير أن ما تطالب به الإدارة الأميركية للتهدئة يقع خارج مقدرة رئيس حكومة الاحتلال، “بنيامين نتنياهو”، على التنفيذ، فوقف الاستيطان وكبح نزعة المتطرف “بن غفير” بهدم المنازل في حي سلوان والعيسوية و”جبل المكبر” ومنع إخلاء قرية “الخان الأحمر” المقدسية وعدم التصعيد بالضفة الغربية، كلها اجراءات تزعزع مصير الائتلاف اليميني الإسرائيلي المتطرف وتهدد استقراره.

وانعكس ذلك ميدانياً أمس، باقتحام قوات الاحتلال بلدتي “عناتا” “والعيسوية” وسط مقاومة الشبان الفلسطينيين لعدوانها مما أدى لاشتباكات عنيفة، أسوة بالمواجهات التي اندلعت في جنين، وذلك بعد ساعات قليلة من تنفيذ الشهيد حسين قراقع (31 عاماً) عملية دهس في القدس المحتلة أدت لمقتل مستوطنين اثنين، وإصابة 7 آخرين بجروح بين خطيرة ومتوسطة.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، ناصر الهدمي، اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال تعيش معضلة حقيقية في مدينة القدس المحتلة؛ وذلك بسبب تواصل عمليات المقاومة الفلسطينية، والتي كان آخرها عملية الدهس التي أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين وإصابة آخرين.

وأوضح الهدمي، في تصريح له أمس، أن الحالة في القدس تشكل ثغرة أمنية للاحتلال؛ لأنه مضطر للعمل على حماية البؤر الاستيطانية على الدوام، في ظل سهولة وصول أي مقدسي لهذه البؤر وقدرته على الإثخان بها، وتنفيذ أي عمل مقاوم ضد الاحتلال.

وأشار إلى خطورة تغلغل قوات الاحتلال في الأحياء الفلسطينية المقدسية، والعمل على غرس البؤر الاستيطانية، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني مقتنع بأنه لا سبيل للتفاوض مع المحتل المتطرف، ولن يتنازل عن الاستقلال والكرامة والحرية بكل معانيها.

وأضاف أن “المواجهة في أشدها والشعب الفلسطيني لن يقبل بالهزيمة، وقد رأى ملامح من الانتصار التكتيكي في أحداث عدة وأنه قادر على فرض شروطه على الاحتلال، ولا يمكن أن يتراجع ويرفع الراية البيضاء”.

وأكد أن “ما يقوم به الاحتلال من جرائم تشكل دافعاً للشعب الفلسطيني لمواصلة المقاومة، ولن تقوده نحو الاستسلام”، متوقعاً أن يكون العام الجاري ثقيلاً على الشعب الفلسطيني، مما يتطلب تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية والثبات والتضحية والتمسك بالثوابت.

ونوه إلى أن الاحتلال يؤمن بالقبضة الحديدية، رغم الفشل الواضح في تعامله مع الفلسطينيين والمقدسيين، مبيناً أن “القدس تؤرق الاحتلال بشكل كبير، فيما تثبت الأحداث اليومية أن الاحتلال فشل في تمرير مخططاته في المدينة المقدسة، وأوامر المتطرف “بن غفير” تعبر عن الفشل وعدم الفهم للواقع، وفقدان الاحتلال للسيطرة على القدس”، بحسب قوله.